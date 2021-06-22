Станислав Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Дании (1:4) на Евро-2020.

«Сегодня в плане готовности — это была наша лучшая игра. Бельгийцы здесь в Копенгагене выиграли. Выходить на пик формы с Бельгией — это было бы странно.

В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать", — сказал Черчесов в эфире matchtv.ru.

Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.