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Станислав Черчесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

00:44
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Дании (1:4) на Евро-2020.

«Сегодня в плане готовности — это была наша лучшая игра. Бельгийцы здесь в Копенгагене выиграли. Выходить на пик формы с Бельгией — это было бы странно.

В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать", — сказал Черчесов в эфире matchtv.ru.

Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Россия — Дания

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