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Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Финляндией

12:52
Сборная России сыграет в красном с Финляндией. Фото Пресс-служба сборной России
Сборная России сыграет в красном с Финляндией. Фото Пресс-служба сборной России
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16 июня сборная России сыграет в красной форме против Финляндии в матче группы B Евро-2020 по футболу, сообщается в официальном Telegram-канале национальной команды.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, начало — в 16.00 (мск).

Ранее, 12 июня, команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия выиграла у Дании — 1:0.

Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/787

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