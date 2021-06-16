Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Финляндией
12:52
16 июня сборная России сыграет в красной форме против Финляндии в матче группы B Евро-2020 по футболу, сообщается в официальном Telegram-канале национальной команды.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, начало — в 16.00 (мск).
Ранее, 12 июня, команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия выиграла у Дании — 1:0.
Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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