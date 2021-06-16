Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Финляндией

16 июня сборная России сыграет в красной форме против Финляндии в матче группы B Евро-2020 по футболу, сообщается в официальном Telegram-канале национальной команды.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, начало — в 16.00 (мск).

Ранее, 12 июня, команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия выиграла у Дании — 1:0.

Финны занимают второе место в турнирной таблице группы с тремя очками, россияне — 0 баллов и последняя (4-я строчка).