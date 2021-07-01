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Стало известно, на сколько позиций Россия может опуститься в рейтинге ФИФА из-за провала на Евро

17:05
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Неудачное выступление на Евро-2020 сказалось на положении России в рейтинге ФИФА. Наша сборная почти ничего не потеряла в рейтинговых баллах, но пропустила вперед удачно выступивших в июне Чехию, Австралию и Южную Корею.

Сейчас Россия занимает 41-е место в мировом рейтинге (месяцем ранее сборная была на 38-й позиции). В рейтинге европейских команд Россия опустилась с 21-го на 22-е место — вперед ушли чехи. Ситуация в районе сороковых мест вряд ли изменится к моменту официальной публикации рейтинга в августе.

За время чемпионата Европы Россия потеряла всего около пяти рейтинговых очков: минус восемь баллов за проигрыш Бельгии, плюс 16 за победу над Финляндией и минус 13 за поражение от Дании. Однако положительные результаты контрольных матчей с Польшей и Болгарией в начале июня компенсировали это: за них Россия набрала в сумме более четырех баллов, и итоговая потеря за июнь составила всего около половины очка.

Ближайшее практическое применение рейтинга ФИФА ожидается на жеребьевке финального турнира чемпионата мира в Катаре. До нее остается еще почти год, и за это время в рейтинге многое может измениться в результате отборочных матчей.

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Юрий Плохотниченко все материалы автора

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