Стало известно, когда Станислав Черчесов назовет состав сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назовет список игроков, которые будут вызваны для подготовки к Евро-2020 во вторник, 11 мая, сообщает Twitter национальной команды.

Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая.

? Во вторник, 11 мая, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назовёт список игроков, которые будут вызваны для подготовки к ЕВРО. Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Австрии с 22 по 31 мая. — Сборная России (@TeamRussia) May 10, 2021

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

«СЭ» предлагает своим читателям определить, кто должен войти в заявку сборной России.