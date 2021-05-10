Стало известно, когда Станислав Черчесов назовет состав сборной России на Евро-2020
13:51
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назовет список игроков, которые будут вызваны для подготовки к Евро-2020 во вторник, 11 мая, сообщает Twitter национальной команды.
Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
«СЭ» предлагает своим читателям определить, кто должен войти в заявку сборной России.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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