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Стало известно, когда Станислав Черчесов назовет состав сборной России на Евро-2020

13:51
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назовет список игроков, которые будут вызваны для подготовки к Евро-2020 во вторник, 11 мая, сообщает Twitter национальной команды.

Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

«СЭ» предлагает своим читателям определить, кто должен войти в заявку сборной России.

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