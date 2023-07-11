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Евро-2032: открытие в Стамбуле, финал — в Риме?

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Олимпийский стадион в Риме.
Фото AFP

Итальянские источники, близкие к Федерации футбола этой страны, предполагают, что УЕФА может пойти на компромиссное решение по Евро-2032.

На сегодняшний день на проведение турнира претендуют Турция и Италия, причем у обеих стран примерно равные шансы.

Решение будет принято ближайшей осенью, и на Апеннинах предполагают, что УЕФА может отдать турнир обеим странам сразу.

Каждая из них может выставить по 6 стадионов, а фаворитом на проведение финала в этом случае является Рим. Стамбулу же при таком развитии событий достанется матч открытия Евро-2032.

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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