Евро-2032: открытие в Стамбуле, финал — в Риме?

Итальянские источники, близкие к Федерации футбола этой страны, предполагают, что УЕФА может пойти на компромиссное решение по Евро-2032.

На сегодняшний день на проведение турнира претендуют Турция и Италия, причем у обеих стран примерно равные шансы.

Решение будет принято ближайшей осенью, и на Апеннинах предполагают, что УЕФА может отдать турнир обеим странам сразу.

Каждая из них может выставить по 6 стадионов, а фаворитом на проведение финала в этом случае является Рим. Стамбулу же при таком развитии событий достанется матч открытия Евро-2032.