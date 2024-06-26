Гарет Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2024

Издание Daily Mail опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров сборных-участниц чемпионата Европы-2024.

Рейтинг возглавит Гарет Саутгейт (сборная Англии), чья годовая зарплата составляет 5 миллионов фунтов. В тройку входят Юлиан Нагельсманн (сборная Германии, 4,8 миллиона) и Роберто Мартинес (сборная Португалии, 4 миллиона).

Замыкает список главный тренер Грузии Вилли Саньоль с зарплатой 170 тысяч фунтов в год. Менее полумиллиона фунтов в год зарабатывают Марко Росси (сборная Венгрии, 250 тысяч), Матьяж Кек (сборная Словении, 250 тысяч), Иван Гашек (сборная Чехии, 210 тысяч) и Эдвард Иорданеску (сборная Румынии, 200 тысяч). Зарплата Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины составляет 1 миллион фунтов, столько же получает Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров сборных-участниц Евро-2024:

1. Гарет Саутгейт, сборная Англии — 5 миллиона фунтов стерлингов (5,9 миллиона евро).

2. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии — 4,8 миллиона фунтов (5,6 миллиона евро).

3. Роберто Мартинес, сборная Португалии — 4 миллиона фунтов (4,7 миллиона евро).

4. Дидье Дешам, сборная Франции — 3,2 миллиона (3,7 миллиона евро).

5. Рональд Куман, сборная Нидерландов — 2,5 миллиона (2,9 миллиона евро).

6. Лучано Спаллетти, сборная Италии — 2,5 миллиона (2,9 миллиона евро).

7. Винченцо Монтелла, сборная Турции — 1,5 миллиона (1,7 миллиона евро).

8. Мурат Якин, сборная Швейцарии — 1,4 миллиона (1,6 миллиона евро).

9. Ральф Рангник, сборная Австрии — 1,4 миллиона (1,6 миллиона евро).

10. Доменико Тедеско, сборная Бельгии — 1,3 миллиона (1,5 миллиона евро).