Стали известны стартовые составы Чехии и Турции на матч Евро-2024

Появились стартовые составы сборных Чехии и Турции на заключительный матч группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чехия: Станек, Холеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Соучек, Провод, Юрасек, Хытил, Барак, Гложек.

Турция: Гонюк, Молдур, Акайдын, Демирал, Кадиоглу, Юксек, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Чехия.