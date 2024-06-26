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Сегодня, 21:06

Стали известны стартовые составы Чехии и Турции на матч Евро-2024

Алина Савинова
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Появились стартовые составы сборных Чехии и Турции на заключительный матч группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чехия: Станек, Холеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Соучек, Провод, Юрасек, Хытил, Барак, Гложек.

Турция: Гонюк, Молдур, Акайдын, Демирал, Кадиоглу, Юксек, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Чехия.

Футбол
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
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