Стали известны расклады, при которых Украина попадет в плей-офф чемпионата Европы

После матчей Украина — Северная Македония (2:1) и Нидерланды — Австрия (2:0) положение команд в группе С чемпионата Европы после двух туров выглядит так:

Нидерланды — 6 очков, разность мячей — 5-2

Украина — 3, 4-4

Австрия — 3, 3-3

Северная Македония — 0, 2-5.

Оставшиеся матчи в группе: 21 июня — Северная Македония — Голландия,

Украина — Австрия;

Нидерланды обеспечили себе первую позицию и место в 1/8 финала, Македония стала первой сборной на Евро, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Украина и Австрия в очном матче определят, кто займет второе и третье место. Украинцы благодаря большему числу забитых голов (4 против 3) будут выше в случае ничьей, поэтому для выхода в плей-офф им достаточно не проиграть.

При этом при ничьей солидные шансы попасть в 1/8 финала будут и у австрийцев — с 4 очками они наверняка смогут попасть в топ-4 сборных с третьих мест. А вот, если матч завершится чьей-то победой, и Украина (или Австрия) займут третью позицию с 3 очками, они рискуют не войти в эту четверку.