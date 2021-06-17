Стали известны расклады, при которых Украина попадет в плей-офф чемпионата Европы
После матчей Украина — Северная Македония (2:1) и Нидерланды — Австрия (2:0) положение команд в группе С чемпионата Европы после двух туров выглядит так:
Нидерланды — 6 очков, разность мячей — 5-2
Украина — 3, 4-4
Австрия — 3, 3-3
Северная Македония — 0, 2-5.
Оставшиеся матчи в группе: 21 июня — Северная Македония — Голландия,
Украина — Австрия;
Нидерланды обеспечили себе первую позицию и место в 1/8 финала, Македония стала первой сборной на Евро, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф.
Украина и Австрия в очном матче определят, кто займет второе и третье место. Украинцы благодаря большему числу забитых голов (4 против 3) будут выше в случае ничьей, поэтому для выхода в плей-офф им достаточно не проиграть.
При этом при ничьей солидные шансы попасть в 1/8 финала будут и у австрийцев — с 4 очками они наверняка смогут попасть в топ-4 сборных с третьих мест. А вот, если матч завершится чьей-то победой, и Украина (или Австрия) займут третью позицию с 3 очками, они рискуют не войти в эту четверку.
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