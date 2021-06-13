Стали известны расклады, при которых Россия еще все-таки может занять первое место в группе Евро-2020

После матчей Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) и Бельгия — Россия (3:0) положение в группе В выглядит так:

Бельгия, Финляндия — 3 очка (1 матч), Дания, Россия — 0 (1).

В оставшихся матчах сыграют:

16 июня — Финляндия — Россия

17 июня — Дания — Бельгия

21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия.

Напомним, что на Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборных из числа занявших третье место.

Шансы россиян на первую позицию, особенно с учетом крупного поражения, практически минимальны. Для этого даже в случае победы команды Станислава Черчесова в двух оставшихся матчах нужно, чтобы бельгийцы потеряли больше трех очков. Обойти их при равенстве баллов практически нереально из-за того, что разность мячей в очных матчах — критерий для ранжира при таком раскладе.