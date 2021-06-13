Стали известны расклады, при которых Россия еще все-таки может занять первое место в группе Евро-2020
После матчей Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) и Бельгия — Россия (3:0) положение в группе В выглядит так:
Бельгия, Финляндия — 3 очка (1 матч), Дания, Россия — 0 (1).
В оставшихся матчах сыграют:
16 июня — Финляндия — Россия
17 июня — Дания — Бельгия
21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия.
Напомним, что на Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборных из числа занявших третье место.
Шансы россиян на первую позицию, особенно с учетом крупного поражения, практически минимальны. Для этого даже в случае победы команды Станислава Черчесова в двух оставшихся матчах нужно, чтобы бельгийцы потеряли больше трех очков. Обойти их при равенстве баллов практически нереально из-за того, что разность мячей в очных матчах — критерий для ранжира при таком раскладе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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