Стали известны расклады, при которая Россия выйдет в плей-офф Евро с третьего места в группе

Сборная России может занять третье место в группе В чемпионата Европы, если проиграет Дании в матче 21 июня.

Наша сборная может оказаться третьей с 3 очками и разность мячей «минус 3» — если датчанам мы уступим в два мяча или больше, то опустимся на четвертое место. Напомним, что в плей-офф выходят четыре лучших сборных с третьих мест — они ранжируются по числу очков, разности голов и количеству голов. Могут ли россияне попасть в топ-4?

1. В группе С третье место могут занять Украина или Австрия. В случае ничьей этих двух сборных в очном матче в последнем туре — австрийцы с 4 очками. В случае победы одной из них — проигравший, причем сейчас у обеих команд разность мячей «ноль». Вариант с разгромом маловероятный, так что, видимо, представитель группы С будет выше России.

2. В группе F вариантов с третьим местом множество, однако в большинстве из них сборная на этой позиции набирает 4 очка. Если Португалия проиграет Франции (вполне реально), у нее будет 3 балла — либо она останется третьей, либо Германия, если при поражении португальцев немцы уступят венграм (вряд ли). Но у обоих кандидатов сейчас разность «плюс 1». Немцы уж точно не проиграют в 4 мяча, а португальцы, которые будут к своему матчу иметь расклады всех групп на руках, такое тоже не допустят. Так что группа F — тоже выше России.

3. Во что можно верить — в ничью Хорватии и Шотландии в группе D. При таком раскладе хорваты займут третье место с 2 очками. Если кто-то победит в этом матче, то третья сборная из этого квартета наберет 4 балла.

4. Еще один потенциально хороший расклад может быть в группе А. Для этого идеально подходит ничья Швейцарии и Турции — тогда альпийская сборная третья с 2 очками. Или победа турок в один мяч — они станут третьими с 3 баллами и «минус 4». Победа Швейцарии — и либо она, либо Уэльс на третьем месте с 4 очками.

5. Наконец, довольно запутанная ситуация в группе Е. Если Польша победит в последнем туре Швецию, то третья сборная из квартета, кто бы это ни был, наберет 4 очка. Если не победит, то есть три варианта. В случае поражения Испании от Словакии третье место от группы Е будет с 2 очками (Испания или Польша) — это ниже России. В случае ничьи — эту позицию займет Испания с 3 очками и разностью «ноль» — это выше нашей сборной. А вот при победе испанцев третьими станут словаки, у которых сейчас «ноль», так что при отсутствии разгрома они тоже будут выше России.

6. Подводим итоги: сборные из групп С и F практически наверняка обгонят россиян, превзойти представителя Е шанс тоже небольшой, ведь нужно фиаско испанцев вместе с неудачей поляков. Поэтому если наша сборная действительно станет третьей, надо надеяться, что турки не дадут победить Швейцарию (этот матч состоится до нашего с датчанами), а хорваты сыграют вничью с Шотландией.