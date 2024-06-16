Стали известны подробности драки албанцев и сербов на Евро-2024

Известный болельщик «Спартака» Николай Сурин рассказал «СЭ» подробности драки перед матчем сборных Сербии и Англии в Гельзенкирхене на Евро-2024.

«Где-то 30 албанцев, все в черных капюшонах напали на паб, где собрались болельщики сборной Сербии. Думаю, что это все было подготовлено. Знали, что это сербский бар, собрали 30 человек и прыгнули. Получили отпор. Приехала полиция, очень быстро все окружила. У всех смотрели костяшки пальцев — у кого были сбиты, оставили дальше разговаривать», — сказал Сурин «СЭ».

Некоторые источники сообщали, что в стычке участвовали фанаты Сербии и Англии.

Матч команд пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 мск. Также в группе C сыграют Словения и Дания.