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Стали известны команды, которые могут сыграть в Санкт-Петербурге в 1/4 финала Евро-2020

02:16
Стадион в Санкт-Петербурге. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион в Санкт-Петербурге. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Санкт-Петербурге состоится еще один матч Евро-2020 — четвертьфинал. Матч будет сыгран 2 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

На стадионе в России сыграют победители матчей 1/8 финала Франция — Швейцария, Хорватия — Испания. Первая игра состоится в Бухаресте, а вторая — в Копенгагене. Обе встречи сыграют 28 июня.

На групповой стадии в Санкт-Петербурге состоялись уже шесть матчей: Бельгия — Россия (3:0), Польша — Словакия (1:2), Финляндия — Россия (0:1), Швеция — Словакия (1:0), Финляндия — Бельгия (0:2), Швеция — Польша (3:2).

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля