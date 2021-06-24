Стали известны команды, которые могут сыграть в Санкт-Петербурге в 1/4 финала Евро-2020
02:16
В Санкт-Петербурге состоится еще один матч Евро-2020 — четвертьфинал. Матч будет сыгран 2 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.
На стадионе в России сыграют победители матчей 1/8 финала Франция — Швейцария, Хорватия — Испания. Первая игра состоится в Бухаресте, а вторая — в Копенгагене. Обе встречи сыграют 28 июня.
На групповой стадии в Санкт-Петербурге состоялись уже шесть матчей: Бельгия — Россия (3:0), Польша — Словакия (1:2), Финляндия — Россия (0:1), Швеция — Словакия (1:0), Финляндия — Бельгия (0:2), Швеция — Польша (3:2).
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