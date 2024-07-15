Стали известны кандидаты на замену Саутгейту в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после завершения чемпионата Европы-2024 может покинуть свой пост.

По информации британского издания The Telegraph, 53-летнего наставника в национальной команде могут заменить Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Эдди Хау.

Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не хотела бы, чтобы Саутгейт уходил в отставку, однако окончательное решение о своем будущем будет принимать сам тренер.

В воскресенье, 14 июля, сборная Англии уступила в финале Евро-2024 Испании (1:2). Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд.