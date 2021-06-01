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Стала известна заявка сборной Англии на Евро-2020

19:18
Гарет Саутгейт. Фото Reuters
Гарет Саутгейт. Фото Reuters
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Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил заявку национальной команды на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу. Об этом сообщает официальный Twitter англичан 1 июня.

Заявка сборной Англии из 26 игроков выглядит следующим образом:

вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстоун («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);

защитники — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания);

полузащитники — Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»);

нападающие — Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Бакари Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Германия).

Англичане сыграют на Евро-2020 в одной группе D с Чехией, Хорватией и Шотландией. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

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