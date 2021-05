Стала известна официальная песня Евро-2020

В сети появилась официальная песня чемпионата Европы-2020.

Исполнителем песни стали голландский диджей Мартин Гаррикс, а также участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж. Песня получила название We Are The People («Мы — люди»).

«Создание музыки для одного из крупнейших спортивных событий в мире вместе с Боно и Эджем было невероятным опытом», — заявил Гаррикс. — «Я очень горжусь тем, чего мы добились вместе, и рад наконец поделиться этим со всем миром!»

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В с Данией, Финляндией и Бельгией.