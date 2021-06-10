Стала известна итоговая заявка сборной России на Евро-2020
Сегодня, 10 июня, стала известна итоговая заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы-2020 по футболу. Перед вылетом национальной команды в Санкт-Петербург ее покинули вратарь Андрей Лунев, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев.
Таким образом, окончательно сформировалась заявка сборной России из 26 футболистов. Она выглядит так:
вратари — Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»); защитники — Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — «Зенит»);
полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — «Локомотив»), Черышев («Валенсия», Испания), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако», Франция), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Миранчук («Аталанта», Италия), Макаров («Рубин»);
нападающие — Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).
Напомним, что в окончательной заявке изменения возможны только на позиции вратаря в случае, если у одного из голкиперов будет травма или заболевание.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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