Стала известна итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Сегодня, 10 июня, стала известна итоговая заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы-2020 по футболу. Перед вылетом национальной команды в Санкт-Петербург ее покинули вратарь Андрей Лунев, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев.

Таким образом, окончательно сформировалась заявка сборной России из 26 футболистов. Она выглядит так:

вратари — Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»); защитники — Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — «Зенит»);

полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — «Локомотив»), Черышев («Валенсия», Испания), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако», Франция), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Миранчук («Аталанта», Италия), Макаров («Рубин»);

нападающие — Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).

Напомним, что в окончательной заявке изменения возможны только на позиции вратаря в случае, если у одного из голкиперов будет травма или заболевание.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).