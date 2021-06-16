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Стал известен состав сборной Финляндии на матч против России

14:50
Йоэль Похьянпало (слева) и Йере Уронен. Фото AFP
Йоэль Похьянпало (слева) и Йере Уронен. Фото AFP
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Стал известен состав сборной Финляндии на матч Евро-2020 против России.

По сравнению с игрой против Дании, в составе финнов произошла одна замена: полузащитник Тим Спарв остался на скамейке запасных, его место занял Расмус Шюллер.

Стартовый состав: Градецки — Араюури, О'Шонесси, Тойвио — Камара, Лод, Шюллер, Уронен, Райтала — Пукки, Похьянпало.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Йенсен, Сойри, Спарв, Алхо, Кауко, Лаппалайнен, Валакари, Иванов, Форсс.

Ранее был объявлен состав сборной России. У команды Станислава Черчесова место в воротах займет Матвей Сафонов.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Финляндия — Россия.

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Иван Торопцев все материалы автора
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