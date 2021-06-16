Стал известен состав сборной Финляндии на матч против России
14:50
Стал известен состав сборной Финляндии на матч Евро-2020 против России.
По сравнению с игрой против Дании, в составе финнов произошла одна замена: полузащитник Тим Спарв остался на скамейке запасных, его место занял Расмус Шюллер.
Стартовый состав: Градецки — Араюури, О'Шонесси, Тойвио — Камара, Лод, Шюллер, Уронен, Райтала — Пукки, Похьянпало.
Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Йенсен, Сойри, Спарв, Алхо, Кауко, Лаппалайнен, Валакари, Иванов, Форсс.
Ранее был объявлен состав сборной России. У команды Станислава Черчесова место в воротах займет Матвей Сафонов.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Финляндия — Россия.
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