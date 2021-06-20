Стал известен расклад, при котором Россия не попадет в плей-офф Евро даже при ничьей с Данией

Сборная России в случае ничьей в понедельник с Данией, скорее всего, попадет в 1/8 финала чемпионата Европы.

Однако существует расклад, при котором это не произойдет.

Главное условие — победа Финляндии в нашей группе В в матче с Бельгией. Тогда россияне займут 3-е место в квартете с 4 очками и разностью мячей «минус два».

И вполне могут не попасть в топ-4 лучших сборных с третьих позиции, которые пройдут в 1/8 финала.

1.Группа А — точно выше России будут швейцарцы — у них 4 очка и «минус один»

2.Группа С — если Украина сыграет вничью с Австрией — австрийцы займут 3-е место с 4 очками и разностью «ноль».

3.Группа D — если Хорватия не сыграет вничью с Шотландией, то 3-е место займет одна из этих сборных с 4 очками и разностью «минус один» или лучше.

4.Группа Е — если Польша победит Швецию, но не более, чем в два мяча, а матч Словакия — Испания не завершится вничью, то шведы займут 3-е место с 4 очками и разностью не хуже «минус один».

5.Группа F — если Германия не проиграет Венгрии, а Португалия — Франции, то 3-е место займут немцы или португальцы с 4 очками и разностью «плюс один».

Ни один из этих раскладов не кажется невозможным — а нужно, чтобы не совпали сразу два. К счастью, маловероятно само условие с победой Финляндией. В любом случае одновременно с матчем России можно поболеть за Бельгию или хотя бы ее ничью.