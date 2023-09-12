Стадионы на Евро-2024 будут оборудованы общими туалетами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все стадионы на чемпионате Европы-2024 будут оборудованы общими туалетами.

«УЕФА поощряет многообразие и инклюзивность, гарантируя, что каждый человек, независимо от его личных качеств, сможет стать частью турнира. В целях предотвращения и борьбы с любыми формами дискриминации, а также защиты прав всех людей, на стадионе будут оборудованы общие туалеты для всех полов. Кроме того, будет внедрен механизм быстрого реагирования, который поможет каждому, кто чувствует себя уязвимым», — говорится в заявлении УЕФА.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Действующим победителем соревнования является Италия.