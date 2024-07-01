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Спортивный директор сборной Бельгии Веркаутерен прокомментировал «нефартовость» Лукаку

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер сборной Бельгии и самарских «Крыльев Советов», а сейчас спортивный директор Королевского бельгийского футбольного союза Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» прокомментировал «нефартовость» Ромелу Лукаку на ЧМ-2022 в Катаре и нынешнем Евро.

— Ромелу Лукаку сказал, что Доменико жестче своих предшественников по части требований и жесткости подхода к их исполнению. Согласны?

— Да-да. Но при этом у него есть, как мне кажется, правильный баланс между тем, что считает абсолютно необходимым, и интересами игроков. Конечно, он требователен, ему нужно многое от игроков, и работа поэтому идет очень напряженная. При этом он не диктатор, который возвышается над всеми.

— У вас есть какие-то объяснения фантастической невезучести Лукаку что здесь, что в Катаре? Это выходит за все возможные границы.

— Нет у меня объяснения! Он мог бы быть сейчас лучшим снайпером Евро, но то сантиметры офсайда, то едва заметная игра рукой... В футболе важен фактор удачи. Ее нам тут часто не хватало, потому что шансов — хватало. Ромелу жаль.

Доменико Тедеско и&nbsp;Франк Веркаутерен. «Тедеско взяли в сборную Бельгии в том числе благодаря его работе в «Спартаке». Эксклюзив со спортивным директором бельгийцев Франком Веркаутереном

Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
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