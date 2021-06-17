Sport.ua о матче Финляндия – Россия: «Филины не смогли взять очки»

Украинское издание Sport.ua посвятило статью матчу Евро-2020 Финляндия - Россия (0:1). «Филины не смогли взять очки. Россия с минимальным счетом обыграла Финляндию», - так был озаглавлен материал.

«Уже на третьей минуте после грубейшей ошибки Дивеева финны перехватили мяч, Райтала справа сделал передачу в штрафную площадь на Похьянпало, и тот головой точно пробил в сетку ворот, - говорится в материале Игоря Заржицкого. - Но не долго радовались гости, так как арбитр матча Данни Маккели из Нидерландов послушал подсказку от коллег, отвечающих за VAR и взятие ворот отменил. Оказалось, что в момент передачи финский форвард оказался в микроскопическом офсайде».

«Интересно, что к основному времени первого тайма арбитр добавил аж 6 минут, - пишет автор о концовке первого тайма. - И на второй из них сборная России забила гол. Отличился Миранчук, который в штрафной площади соперников сыграл в стенку с Дзюбой и левой ногой точно пробил в дальний верхний угол ворот. Был еще в первом тайме удар головой от Дзюбы, но прямо в руки вратарю».

«В концовке матча больше атаковала сборная Финляндии, которая старалась отыграться, - описывает автор последние минуты матча. - И на 89-й минуте после стандарта опасно бил головой Араюури, но выше ворот. Арбитр на этот раз добавил к основному времени второго тайма пять минут, хотя футболисты сыграли почти семь. Однако голов больше не было и счет не изменился».

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.