Спонсоры Евро-2020 могут применить санкции к УЕФА за действия Роналду и Погба

От действий Криштиану Роналду и Поля Погба, во время пресс-конференций убравших со столов бутылки с напитками от спонсоров Евро-2020, может пострадать прежде всего Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Если в контрактах компаний с УЕФА были прописаны штрафные санкции, то они будут выставлены сначала к УЕФА, а он в порядке регресса может потребовать компенсацию расходов у национальных федераций. Соответственно, это уже право национальной федерации Португалии — применять какие-то санкции к Роналду или нет. Если будет установлено, что со стороны того же Роналду были нарушены какие-то нормы этического поведения или морали, дисциплинарный комитет УЕФА вправе инициировать рассмотрение вопроса применения к данному футболисту дисциплинарных санкций», — заявил спортивный юрист Евгений Морозов в интервью «Газете.Ru».

Морозов отметил, что возможные наказания в отношении футболистов зависят от их контрактов со своими федерациями.

«Не знаю, какие соглашения прописаны у португальской и французской федераций с их футболистами. Но у нас абсолютно точно есть санкции за нарушения. Наказания финансового характера, потому что соглашение между футболистом и национальной федерацией носит гражданско-правовой характер. Механизмы применения дисциплинарных санкций у национальных федераций имеются — через дисциплинарный комитет и комитет по этике.

Если [в данной ситуации] сочтут необходимым вынести на рассмотрение вопрос о нарушении норм дисциплинарного кодекса УЕФА, то, помимо финансовых санкций, могут быть и дисциплинарные — в виде отстранения, дисквалификации на какое-то количество матчей. Здесь каждый случай индивидуален», — заключил юрист.