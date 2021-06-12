«Спартак» призвал молиться за Эриксена

Пресс-служба «Спартака» в англоязычном Twitter клуба разместила призыв помолиться за полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

«Эриксен, помолимся», — говорится в сообщении.

Eriksen, prayers up ??? — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 12, 2021

Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.

Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.