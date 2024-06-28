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Сегодня, 22:09

Спаллетти заявил, что хочет видеть сборную Италии расслабленной после выхода в плей-офф Евро

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Швейцарии.

«Для того, чтобы болельщики могли гордиться нами, мы должны сыграть лучше, чем было до этого. Мы играли в сложной группе под большим давлением. Теперь, когда мы вышли из этой группы, я ожидаю увидеть команду более расслабленной, потому что сложно прогнозировать, что произойдет на стадии плей-офф», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Встреча между Швейцарией и Италией состоится в субботу, 29 июня, на Олимпийском стадионе в Берлине.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Лучано Спаллетти
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