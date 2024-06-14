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Сегодня, 16:17

Спаллетти ввел ряд ограничений для сборной Италии на время Евро-2024

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти принял решение ввести ограничения для футболистов своей команды на время Евро-2024. Об этом сообщает Corriere dello sport.

Так, мобильными телефонами можно пользоваться только перед обедом и ужином. При этом, ни в коем случае нельзя доставать гаджет во время массажа и на собраниях коллектива. Кроме того, нельзя использовать наушники.

Sony PlayStation, напротив, разрешена. Но в нее можно играть только в специально отведенной комнате, а также до полуночи. Смех и шутки в коллективе не должны влиять на концентрацию футболистов.

Евро-2024 стартует 14 июня матчем Германия — Швейцария. На групповой стадии турнира итальянцы сыграют с Испанией, Хорватией и Албанией.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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