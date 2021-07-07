Сотрудник стадиона перепутала Бонуччи с болельщиком, пытающимся выбежать на поле
02:08
Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.
После решающего пенальти в исполнении Жоржинью, итальянские игроки побежали праздновать к трибунам успех. Защитник Леонардо Бонуччи подбежал к болельщикам и что-то прокричал. После этого сотрудник стадиона остановила игрока, приняв его за болельщика, который захотел выбежать на поле.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
Опрос
проголосовало: 9536Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Читайте также
Луис Энрике со скандалом вернулся в сборную Испании после смерти дочери. Сегодня он в полуфинале Евро
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю