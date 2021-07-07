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Сотрудник стадиона перепутала Бонуччи с болельщиком, пытающимся выбежать на поле

02:08
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Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.

После решающего пенальти в исполнении Жоржинью, итальянские игроки побежали праздновать к трибунам успех. Защитник Леонардо Бонуччи подбежал к болельщикам и что-то прокричал. После этого сотрудник стадиона остановила игрока, приняв его за болельщика, который захотел выбежать на поле.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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