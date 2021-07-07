Сотрудник стадиона перепутала Бонуччи с болельщиком, пытающимся выбежать на поле

Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.

После решающего пенальти в исполнении Жоржинью, итальянские игроки побежали праздновать к трибунам успех. Защитник Леонардо Бонуччи подбежал к болельщикам и что-то прокричал. После этого сотрудник стадиона остановила игрока, приняв его за болельщика, который захотел выбежать на поле.

?? Leonardo Bonucci ? stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 — Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.