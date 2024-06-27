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Павлиашвили — о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: «Они выгрызли эту победу зубами!»

Павлиашвили отреагировал на выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболисты сборной Грузии празднуют выход в плей-офф Евро-2024.
Фото Reuters

Известный певец Сосо Павлиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Грузии над Португалией (2:0) в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.

«Это история! То, что они вышли на чемпионат Европы уже было историческим достижением. Сейчас сборная преподнесла настоящий подарок для всей Грузии и ее поклонников. Это огромное счастье. Им не фартануло — они зубами выгрызли эту победу!» — сказал Павлиашвили «СЭ».

Грузия набрала 4 очка и заняла третье место. Команда в своем дебютном чемпионате Европы вышла в плей-офф. Португалия (6 очков) стала первой в группе F, а Турция (6) — второй. Четвертую строчку заняла Чехия (1) и покинула турнир.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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