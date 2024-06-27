Павлиашвили: «Мамардашвили — один из лучших вратарей мира! Хвича — орел и гладиатор!»

Известный певец Сосо Павлиашвили в комментарии для «СЭ» оценил игру лидеров сборной Грузии на групповой стадии Евро-2024.

В среду, 26 июня грузины победили Португалию (2:0) в матче 3-го тура группы F, благодаря чему заняли третье место с 4 очками и вышли в плей-офф.

«Мамардашвили — один из лучших вратарей в мире прямо сейчас. Хвича — душа и лидер команды. Он настоящий орел! Он нападал, как орел и защищался, как волк! Хвича еще раз подтвердил, что он — великий футболист. Работяга, который все поле пробегал туда-обратно и пахал. Это не только физика, но и душа, и сердце. Он воин и гладиатор, как все ребята в сборной», — сказал Павлиашвили «СЭ».

В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Грузии сыграет против Испании.