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Сорокин заявил, что Санкт-Петербург справился с проведением Евро-2020

15:27
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции по итогам группового этапа чемпионата Европы оценил организацию турнира.

— Турнир бесспорно удался. Несмотря на все ограничения, команды демонстрируют прекрасный футбол. Есть гол с самой дальней дистанции, один из самых быстрых голов в истории Евро, есть Криштиану Роналду, который побил рекорд Платини. Футбол яркий, зажигательный. Не сомневаюсь, что нас ждет яркий четвертьфинал. Не скрою, мы испытывали определенные беспокойства, но все прошло хорошо. Прекрасно сработала билетная система, у нас нет нареканий. Прекрасно справилось поле, хотя беспокойство было. Продолжаем регулярно тестировать всех, кто работает на стадионе.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Город примет еще одну встречу турнира — четвертьфинальный матч, который состоится 2 июля. В нем сыграют победители игр Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

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