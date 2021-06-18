Сорокин заявил, что разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится
11:09
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин рассказал о заполняемости стадиона в Петербурге.
«Не буду оценивать вероятности, у нас есть согласованная вместимость стадиона — 50%. В реальности это даже чуть меньше из-за разных технических особенностей, поэтому мы пока придерживаемся тех цифр, о которых договорились», — цитирует Сорокина ТАСС.
С 17 июня в Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Зрелищно-развлекательные мероприятия временно приостановлены.
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