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Сорокин заявил, что разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится

11:09
&quot;Газпром Арена&quot;. Фото «СЭ»
&amp;quot;Газпром Арена&amp;quot;. Фото «СЭ»
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин рассказал о заполняемости стадиона в Петербурге.

«Не буду оценивать вероятности, у нас есть согласованная вместимость стадиона — 50%. В реальности это даже чуть меньше из-за разных технических особенностей, поэтому мы пока придерживаемся тех цифр, о которых договорились», — цитирует Сорокина ТАСС.

С 17 июня в Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Зрелищно-развлекательные мероприятия временно приостановлены.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11685243

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