Сорокин заявил, что разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин рассказал о заполняемости стадиона в Петербурге.

«Не буду оценивать вероятности, у нас есть согласованная вместимость стадиона — 50%. В реальности это даже чуть меньше из-за разных технических особенностей, поэтому мы пока придерживаемся тех цифр, о которых договорились», — цитирует Сорокина ТАСС.

С 17 июня в Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Зрелищно-развлекательные мероприятия временно приостановлены.