Сорокин верит, что сборная России может выйти в полуфинал Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поделился с «СЭ» ожиданиями от выступления сборной России.

— На ваш взгляд, как сыграет сборная России на турнире? — вопрос Сорокину.

— Настроение боевое. Мы с нашими коллегами из РФС регулярно общаемся. Прогнозы оргкомитет никогда не делает, но мы надеемся, что сборная пройдет как можно дальше. Будет приятно увидеть нашу команду в Англии (в Лондоне состоятся полуфиналы и финал Евро. — Прим. «СЭ»).

(Гоша Чернов)

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