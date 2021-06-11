Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сорокин верит, что сборная России может выйти в полуфинал Евро-2020

07:00
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поделился с «СЭ» ожиданиями от выступления сборной России.

— На ваш взгляд, как сыграет сборная России на турнире? — вопрос Сорокину.

— Настроение боевое. Мы с нашими коллегами из РФС регулярно общаемся. Прогнозы оргкомитет никогда не делает, но мы надеемся, что сборная пройдет как можно дальше. Будет приятно увидеть нашу команду в Англии (в Лондоне состоятся полуфиналы и финал Евро. — Прим. «СЭ»).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сорокиным читайте здесь

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 33161
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Украинский теннисист Стаховский — о форме сборной на Евро: «Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи