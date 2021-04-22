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Сорокин подчеркнул, что Петербург готов принять больше матчей Евро-2020

15:32
&quot;Газпром-Арена&quot; готова принимать матчи. Фото AFP
&amp;quot;Газпром-Арена&amp;quot; готова принимать матчи. Фото AFP
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время мероприятия «50 дней до Евро» рассказал о подготовке города к турниру.

— Как город готовится к турниру?

— Темпы адаптации и стадиона, и города будут нарастать. Ближе к турниру вы увидите изменения в городе — он обретет стилистику Евро. Программа оформления города давно согласована с властями. Параллельно ведутся работы на стадионе. Уже приехали специалисты УЕФА, подрядные организации, вещатели разворачивают оборудование. Работа кипит.

— Сколько максимум матчей готов принять стадион?

— Как состояние поля, так и качество стадиона позволяют выдержать значительно больше. Поле прекрасное, сделано в соответствии с последними технологиями. Коллеги из УЕФА внимательно следят за газоном. Никаких нареканий к стадиону у нас никогда не было. Прекрасный стадион, хорошее поле. Нагрузку он выдержит.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Гоша Чернов)

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