Сорокин подчеркнул, что Петербург готов принять больше матчей Евро-2020
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время мероприятия «50 дней до Евро» рассказал о подготовке города к турниру.
— Как город готовится к турниру?
— Темпы адаптации и стадиона, и города будут нарастать. Ближе к турниру вы увидите изменения в городе — он обретет стилистику Евро. Программа оформления города давно согласована с властями. Параллельно ведутся работы на стадионе. Уже приехали специалисты УЕФА, подрядные организации, вещатели разворачивают оборудование. Работа кипит.
— Сколько максимум матчей готов принять стадион?
— Как состояние поля, так и качество стадиона позволяют выдержать значительно больше. Поле прекрасное, сделано в соответствии с последними технологиями. Коллеги из УЕФА внимательно следят за газоном. Никаких нареканий к стадиону у нас никогда не было. Прекрасный стадион, хорошее поле. Нагрузку он выдержит.
Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
(Гоша Чернов)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю