Сорокин оценил уровень организации первого матча Евро в Санкт-Петербурге
Генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин высказался об уровне организации первого матча Евро в Санкт-Петербурге.
«Очень хорошо, что в плане организации матча ничего (плохого) не произошло. Насколько мы слышим и читаем, все довольны. Конечно, есть определенное обсуждение результата матча, но к организации это не имеет прямого отношения. С этой точки зрения, нам кажется, все прошло, как и было запланировано», — цитирует Сорокина ТАСС.
Во втором туре Евро-2020 сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч состоится в Санкт-Петербурге 16 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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