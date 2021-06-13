Сорокин: «Игроки сборной России в матче Евро против бельгийцев сделали все возможное»

Генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин прокомментировал поражение сборной России в первом матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Результат бывает разный. Все мы знали, что Бельгия — достаточно сильная команда. Нельзя было изначально относиться к этому матчу как к проходному. Мне кажется, наши ребята делали все возможное, просто бельгийцы в определенных моментах оказались острее и быстрее», — цитирует Сорокина ТАСС.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.