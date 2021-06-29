Соммер рассказал, о чем говорили игроки сборной Швейцарии в паузах матча против Франции

Вратарь сборной Швейцарии Ян Соммер назвал потрясающим достижением выход в 1/4 финала Евро-2020. Швейцарцы переиграли в серии пенальти Францию (3:3, 5-4).

«Вот это матч! Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. Это просто потрясающе.

Не реализовав первый пенальти, мы попали в сложнейшую ситуацию. Очень горжусь командой, сумевшей отыграться. Мы верили до последнего. Еще до начала мы говорили о том, что происходящее в игре не важно, независимо от того, проигрываем мы в данный момент или все складывается хорошо. Мы играем до конца. Мы никогда не сдаемся. Всегда «возможно всякое». Мы в это верим. Мы сказали друг другу, что у нас маленькая страна, но много опыта и высок уровень игры. Сегодня мы это доказали", — цитирует пресс-служба УЕФА Соммера.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).