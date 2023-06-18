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Сольбаккен объяснил замену Холанна: «Он был совершенно пуст, просто выдохся»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объяснил, почему заменил нападающего Эрлина Холанна в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2024 против команды Шотландии (1:2).

«Эрлинн сам попросил заменить его, — цитирует Goal Сольбаккена. — Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше. В последние несколько минут с ним мы будто играли в меньшинстве. Он был совершенно пуст. Он просто выдохся».

В этой встрече 22-летний норвежец отметился забитым голом.

Шотландия с 9 очками осталась лидером группы A. Норвегия с 1 баллом занимает третью строчку.

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