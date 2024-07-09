Смотрите финал Евро-2024 вместе с «СЭ» в Harat's Pub

14 июля состоится финал самого масштабного футбольного турнира этого года — Евро-2024. В честь этого события «Спорт-Экспресс» и сеть пабов Harat's устраивают тематическое мероприятие с насыщенной программой и крутыми призами!

Берите друзей и приходите 14 июля в Harat's на м. Кузнецкий Мост смотреть финал вместе с командой «СЭ»!

До матча и в перерыве вас ждут интересные конкурсы, мини-турниры и викторины, а также настоящие дебаты с журналистами «СЭ». Участвуйте в активностях, отвечайте правильно на вопросы и получайте классные подарки от «СЭ» и Harat's!

Встречаемся 14 июля в 20.00 в Harat's на Кузнецком Мосту по адресу ул. Пушечная 7/5 стр 2. Будет интересно!

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