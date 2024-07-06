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Смородская: «Роналду не способен делать разницу на поле, он не помог Португалии на Евро»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Грустно осознавать, что Роналду уже не способен делать разницу на поле. Но против времени ничего не сделаешь. И его время уже уходит. Роналду не виноват в вылете команды. Но он и никак не помог сборной. Без Роналду Португалия выступила бы не хуже», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Сборная Португалии уступила Франции (0:0, пенальти 3:5) в 1/8 финала Евро-2024. 39-летний Роналду провел пять матчей на турнире, отличившись одной голевой передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Ольга Смородская
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