Смородская раскритиковала решения Черчесова в матче с Бельгией

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение сборной России от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура чемпионата Европы-2020.

«Мне игра не понравилась. Состав тоже не понравился. Я не поняла мысли тренера. Зачем нужно было ставить Семенова? Баринов смог бы лучше сыграть центрального защитника. Почему не было в составе Миранчука? Зачем после травмы нужно было выпускать Черышева? Он еще не набрал форму, потом его и заменили. Оздоев тоже как всегда косячил. Бельгийцы переиграли нас, особо не напрягаясь. Второй тайм они спокойно контролировали мяч. Я поняла, что это была задумка тренера. Игра сборной не убедила от слова совсем», — сказала Смородская «СЭ».

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Владимир Пушкарев)