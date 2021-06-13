Смородская раскритиковала решения Черчесова в матче с Бельгией
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение сборной России от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура чемпионата Европы-2020.
«Мне игра не понравилась. Состав тоже не понравился. Я не поняла мысли тренера. Зачем нужно было ставить Семенова? Баринов смог бы лучше сыграть центрального защитника. Почему не было в составе Миранчука? Зачем после травмы нужно было выпускать Черышева? Он еще не набрал форму, потом его и заменили. Оздоев тоже как всегда косячил. Бельгийцы переиграли нас, особо не напрягаясь. Второй тайм они спокойно контролировали мяч. Я поняла, что это была задумка тренера. Игра сборной не убедила от слова совсем», — сказала Смородская «СЭ».
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
(Владимир Пушкарев)
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