Смородская: «Не понимаю шумихи вокруг сборной Австрии, она переоценена»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от игры сборной Австрии на Евро-2024.

«Может ли сборная Австрии удивить в плей-офф? Не понимаю шумихи вокруг этой сборной, она переоценена. Австрийцы выиграли свою группу, потому что сборная Франции позволила им это сделать. Коллектив Дешама играл вполноги, оставив силы на плей-офф», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Во вторник, 2 июля, в матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Австрии встретится с Турцией. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.