СМИ узнали человека, убившего двух шведских болельщиков в Брюсселе
Стало известно, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.
«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sudinfo.
Также уточняется, что пока официальной подтверждающей информации о личности нападавшего не поступило.
16 октября в Брюсселе застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции перед матчем группового турнира отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА принял решение первать игру по соображениям безопасности.
Источник: РИА Новости
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