Слуцкий оценил игру Украины в матче с Нидерландами

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил своей мнение об игре сборной Украины против Нидерландов (2:3) на чемпионате Европы-2020.

— Как вам битва Нидерландов с Украиной (3:2) и согласны ли с общественным мнением, что пока это лучший матч на Евро? - вопрос Слуцкому.

— В эмоциональном плане — безусловно. Голландцев хорошо знаю, тут все понятно. А у Украины действительно настолько интересное молодое поколение, что за нее можно только порадоваться. Эти люди очень удачно играли на юношеском и молодежном уровне, сейчас достойно выглядят и в национальной команде.

— Как думаете, ошибка в финале Лиги чемпионов так повлияла на психологическое состояние Александра Зинченко, что он и в воскресенье не показал всего, на что способен? Его ведь и перед третьим голом голландцев наверху переиграли.

— Нет. Не могу сказать, что там Александр допустил промах. Ошибка — это если ты занял неправильную позицию или принял неверное решение. Допустим, когда отдаешь назад вратарю, сделал это неточно, и твоей команде забивают. А когда при стандарте ты проиграл единоборство человеку с несколько иной антропометрией — это другое.

Все прицепились к реакции Зинченко на этот гол, но она понятна — парень был недоволен, и реакция оказалась максимально эмоциональной. Ошибкой ведь можно назвать и то, что тренер поставил его в эту позицию, а ведь можно отправить туда более высокого футболиста. Нет, это нельзя назвать персональной оплошностью Зинченко.

— Очень противоречивы оценки выступления вратаря Бущана, который несколько раз спас Украину в первом тайме, но не выручал во втором. Что скажете вы?

— Голкипер провел встречу очень неровно. Считаю, Бущан мог бы сыграть и удачнее. Даже если ты тащишь, но потом пропускаешь после важных ошибок — а они были важными, — действия вратаря нельзя оценивать положительно. Понятно, что для многих украинцев, в том числе, для него, это первый матч на таком уровне, поэтому ни с какими выводами точно не торопился бы.