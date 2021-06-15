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Слуцкий — о деятельности руководителя российских судей: «То, как пытается оздоровить судейство Хачатурянц, вызывает восхищение»

09:30
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил работу председателя Судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца Ашота Хачатурянца.

Леонид Слуцкий.«Финнам очень сильно повезло против Дании. По-прежнему уверен, что они аутсайдеры нашей группы». Большое интервью Слуцкого

— В репортаже о матче открытия Евро Турция — Италия вы назвали Хачатурянца «прорывом года». Можете пояснить? - вопрос Слуцкому.

— Проблема судейства возникла не вчера и не позавчера. Никто так активно не пытался ее решить, как Хачатурянц. Те шаги, которые предпринимаются им для оздоровления ситуации в российском судействе, те последовательность, активность и независимость, которые он демонстрирует в принятиях решений, лично у меня вызывают огромное восхищение. Потому что всегда самое сложное — менять систему, а не подстраиваться под нее. Он как раз-таки ее меняет.

Мне кажется, что те методы и способы, которые выбрал Хачатурянц, уже в скором времени должны принести результат, и в следующем сезоне мы увидим принципиально иной уровень работы арбитров. Люди, которые идут против течения и меняют систему; люди, у которых иной род основной деятельности, но они из-за огромной любви к футболу пытаются сделать нашу игру и чемпионат лучше в одном из самых важных его аспектов, вызывают у меня чувство безумного уважения. Готов со своей стороны, если возникнет такая необходимость, оказывать ему любую и всестороннюю поддержку.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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