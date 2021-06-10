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Слуцкий: «Дзюба просто считает, что у него классное чувство юмора»

20:50
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о нападающем сборной Бельгии Эдене Азаре, а также поделился мнением о чувстве юмора форварда сборной России Артема Дзюбы.

— Вы лично общались с Азаром. Расскажите историю об этом.

— Я пересекался с Эденом Азаром несколько раз. Мы играли с «Лиллем» в Лиге чемпионов, где Азар нас просто нереально возил. Тогда он был совсем молод. У меня спросили мнение об этом игре, на что я ответил, что это будущая мировая звезда. Потом я ему как-то лично сказал, что он должен быть обязан мне своей карьерой. Азар ответил: «Давай пятерку тебе отобью»

— Вы рассказывали, что у Азара хорошее чувство юмора.

— У него прекрасное чувство юмора! Он все время ржет и улыбается. Вот же, я попросил у него материальное вознаграждение за рекомендацию. А он мне просто пятерку отбил!

— У Дзюбы чувство юмора лучше?

— Дзюба просто считает, что у него классное чувство юмора. Он отыгрывает моменты, а Азар ситуативный, — сказал Слуцкий на стриме ЭльдоLive с Евгением Савиным.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://youtu.be/Xem3XOmyadM

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