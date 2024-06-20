Словения сыграет с Сербией на чемпионате Европы 20 июня в 16:00 мск

Словения и Сербия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы в четверг, 20 июня. Игра группы С пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Словения — Сербия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Словения и Сербия встречались в официальных матчах четыре раза. Дважды игры завершались вничью. В остальных матчах команды победили по одному раз

Словенская сборная стартовала на Евро с ничьей в матче против Дании (1:1). Сербы в первой игре ЧЕ-2024 уступили Англии — 0:1.

Главным арбитром назначен румын Иштван Ковач.