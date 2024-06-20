Словения сыграет с Сербией в групповом этапе чемпионата Европы 20 июня

Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между Словенией и Сербией. Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события противостояния Словения — Сербия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. К видеотрансляции матча можно подключиться на онлайн-платформе «Okko Спорт» (необходима платная подписка).

В истории очных противостояний соперники встречались четыре раза в официальных встречах. По одной победе у каждой команды, еще две игры завершились вничью.

Прогноз и ставки на матч Словения — Сербия читайте в нашем материале.

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