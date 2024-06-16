Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Судейство

Сегодня, 20:31

Словения — Дания: судья правильно не наказал датчан 11-метровым

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча Словения — Дания.
Фото Скриншот трансляции

На 52-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Словения — Дания судья Сандро Шерер принял верное решение, не отреагировав на падение Андража Шпорара назначением пенальти в ворота датчан.

Фото Скриншот трансляции

В том моменте нападающий словенцев, не пытаясь сыграть в мяч, прыгнул в сторону Йоахима Андерсена, столкнулся с ним и упал, держась за ногу и изображая дикую боль. Никаких оснований для наказания защитника не возникло. Это подтвердили и видеоассистенты, проведя соответствующую проверку.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Возможно, Шереру следовало применить дисциплинарную санкцию и наказать Шпорара желтой карточкой за неспортивное поведение — попытку обмануть судей.

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
3
Читайте также
Критика Роналдиньо в адрес сборной Бразилии оказалась частью рекламной кампании
Мнения российских спортсменов об Играх БРИКС разделились
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Более 10 стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Шедевр Винна и Эриксена — единственное светлое пятно. Дания не справилась со Словенией и рискует провалиться, как на ЧМ-2022
Сербия — Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
В Германии арестовали нескольких участников драки фанатов перед матчем Евро
Сербия — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Сборная Словении сыграла вничью с Данией на Евро-2024
Игнатьев связал высокую результативность стартовых матчей Евро-2024 с ошибками в обороне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сербия — Англия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Словения — Дания: Янжа сравнял счет

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости