Словакия ведет 1:0 после первого тайма матча Евро-2020 с Польшей

Сборная Словакии обыгрывает сборную Польши (1:0) после первого тайма матча Евро-2020.

Единственный гол в свои ворота забил голкипер поляков Войцех Щенсны. Мяч отлетел в сетку от его головы после удара в штангу от Роберта Мака.

Игра проходит в Санкт-Петербурге.