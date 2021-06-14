Словакия ведет 1:0 после первого тайма матча Евро-2020 с Польшей
19:47
Сборная Словакии обыгрывает сборную Польши (1:0) после первого тайма матча Евро-2020.
Единственный гол в свои ворота забил голкипер поляков Войцех Щенсны. Мяч отлетел в сетку от его головы после удара в штангу от Роберта Мака.
Игра проходит в Санкт-Петербурге.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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