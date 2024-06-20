Словакия и Украина сыграют на Евро-2024 21 июня

Словакия и Украина сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в пятницу, 21 июня. Игра группы E пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на «Меркур Шпиль-Арене».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В прямом эфире матч Словакия — Украина покажут по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало видеотрансляции в 16.00 мск. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе E выступают Румыния и Бельгия.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.