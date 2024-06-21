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Сегодня, 11:45

Словакия — Украина: статистика матчей и результаты игр команд Евро-2024

В последнем матче Словакия обыграла Украину в 2018 году
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин.
Андрей Лунин.
Фото AFP

Сборные Словакии и Украины сыграют 21 июня в матче группы Е чемпионата Европы-2024 по футболу в Дюссельдорфе (Германия). «СЭ» публикует статистику личных встреч национальных команд.

Сборные провели в общей сложности 8 личных встреч. На счету Украины три победы в очных противостояниях. У Словакии — две победы. Еще три встречи завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов — 10:9 в пользу словаков.

В последний раз сборные играли друг с другом 16 ноября 2018 года. Тогда Словакия дома разгромила Украину со счетом 4:1 в матче группового турнира Лиги наций.

Матч Евро-2024 Украина — Словакия состоится в пятницу. Начало — в 16.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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